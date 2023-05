Alluvione Emilia-Romagna, le frane sono centinaia: “a Le Ganzole boati come un terremoto, poi la montagna è venuta giù” | FOTO

MeteoWeb

Sono centinaia le segnalazioni di frane nell’Emilia-Romagna colpita da una storica alluvione: non solo nel Ravennate, Forlivese e Cesenate, ma anche in Provincia di Rimini e Bologna. Segnalati smottamenti e diverse famiglie isolate tra Novafeltria e Montescudo, e in altre località dell’Alta Valmarecchia. Da Gemmano a Montefiore Conca, da Sant’Agata Feltria a Talamello, passando per Pennabilli e Casteldelci. San Leo conta almeno una ventina di frane, 4 abitazioni evacuate.

In crisi anche l’Appennino: Casola Valsenio è martoriato dalle frane e praticamente tagliato fuori dal resto del mondo. Stesso problema a Modigliana dove i movimenti franosi che preoccupano non si contano più. A Mercato Saraceno dove il dissesto geologico ha praticamente cambiato la geografia del Paese. Ci sono più o meno 300 frane e 500 strade chiuse, rimangono blackout elettrici e interruzioni alle linee telefoniche che complicano ulteriormente i soccorsi

“A Le Ganzole hanno sentito due boati come per un terremoto, una bomba, poi la montagna è venuta giù trascinata dall’acqua e dal fango. Il maneggio devastato, la casa del fabbro e la trattoria travolti da un colata che in un minuto ha trascinato con sé centinaia di alberi, container e ogni cosa abbia trovato lungo il suo percorso per 800 metri“: è quanto ha affermato il sindaco metropolitano di Bologna Matteo Lepore che ieri ha effettuato un sopralluogo nel territorio di Sasso Marconi, insieme al sindaco Roberto Parmeggiani. “Incredibilmente nessuno si è fatto male e i 40 cavalli si sono salvati. Ma il paesaggio è cambiato per sempre“. “Le terra continua a muoversi in tutta la montagna di Bologna. È questa per noi ora la cosa più urgente. Mettere in sicurezza le famiglie isolate, liberare le strade e le vallate“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: