Alluvione Emilia-Romagna: 6.766 interventi dei vigili del fuoco, 20mila sfollati

Sono 6.766 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per l’alluvione in Emilia-Romagna dall’inizio dell’emergenza. Di questi 2.920 sono stati compiuti a Ravenna, 2.114 a Forlì Cesena, 1.352 a Bologna, 380 a Rimini. In tutto sono 959 i vigili del fuoco al lavoro, 438 in provincia di Ravenna e 221 in quella di Forlì Cesena, 48 di loro sono volontari. I mezzi all’opera sono 286, tra cui 45 piccoli natanti, 3 anfibi, 23 mezzi di pompaggio, 13 tra escavatori e ruspe, 3 elicotteri e 13 droni. Tra le squadre impegnate 40 vigili del fuoco sono al lavoro per il coordinamento degli interventi presso i 14 posti di comando avanzato, oltre 140 soccorritori acquatici, più di 100 esperti delle unità di pompaggio. Dal 16 maggio ad oggi 300 le operazioni di soccorso effettuate dalla forza aerea del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che hanno interessato i recuperi di persone ospedalizzate o con gravi patologie, di bambini, di una donna incinta e di persone in ipotermia.

Per quanto riguarda la situazione sfollati, “oltre 15mila persone negli ultimi 3 giorni sono riuscite a rientrare nelle loro abitazioni, era più di 36mila, siamo attorno alle 20mila e speriamo che nei prossimi giorni si possa tornare a una situazione di maggiore normalità“: è quanto ha affermato il presidente dell’Emilia-Romagna a SkyTg24 facendo il punto.