Emilia-Romagna, le zone alluvionate vicino a Lugo viste dallo Spazio | FOTO

“Storiche alluvioni hanno colpito l’Italia causando 14 vittime e distruzione diffusa in Emilia-Romagna. Circa un milione di persone è stato colpito, è stato attivato il Meccanismo di protezione civile dell’UE“: è quanto ha affermato il Directorate-General for Defence Industry and Space (DEFIS), dipartimento della Commissione europea, condividendo i dati di Copernicus sulle aree alluvionate vicino a Lugo (Ravenna).

Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (Copernicus EMS) fornisce informazioni geospaziali tempestive e accurate, ottenute da telerilevamento satellitare e integrate da fonti disponibili in situ o open source, a tutti gli operatori che partecipano alla gestione di calamità naturali e situazioni di emergenza.