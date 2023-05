Alluvione in Emilia-Romagna e Marche, Pichetto: “martedì la dichiarazione di stato di calamità”

MeteoWeb

Per affrontare la tragica alluvione in Emilia–Romagna e Marche “stiamo preparando lo stato di calamità che sarà dichiarato nel Consiglio dei Ministri di martedì, è necessario un atto governativo e si risponderà con i primi interventi“: è quanto ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo a Radio Anch’io su Radio1 Rai. “E’ stato già annunciato il blocco dei mutui, il blocco delle riscossioni tributarie, sono tutti atti che necessitano di un provvedimento per decreto,” ha evidenziato Pichetto, “questo nell’immediato, una risposta anche per evitare guai di ordine burocratico“.