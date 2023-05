Alluvione Emilia-Romagna, Meloni: “in 15 giorni metà della pioggia di un anno, impossibile quantificare i danni”

MeteoWeb

“L’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna è stata eccezionale, sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in 36 ore, sommati ai 300 caduti nello stesso territorio nella prima settimana di maggio. In 15 giorni è caduta metà di tutta la pioggia che cadrebbe nella stessa zona in un intero anno“: è quanto ha affermato oggi il premier Giorgia Meloni, in collegamento con il Festival dell’economia di Trento. “Il bilancio è grave in tema di vittime, per cui mercoledì abbiamo proclamato il lutto nazionale, ci sono oltre 15mila evacuati, attività economiche e produttive in ginocchio. Oggi non è ancora possibile la quantificazione dei danni complessivi, che sono ingenti. Lavoreremo sulle misure e sulle richieste da fare all’Ue,” ha sottolineato il Presidente del Consiglio.

“E’ stata data una risposta immediata con il Consiglio dei Ministri, con i primi interventi per oltre 2 miliardi Abbiamo lavorato a 360 gradi, perché l’Emilia-Romagna è una locomotiva e se si ferma non possiamo mantenere i buoni parametri economici dell’Italia. Lo meritano i cittadini delle aree colpite,” ha aggiunto Meloni.