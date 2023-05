MeteoWeb

L’aereo con a bordo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato all’aeroporto di Rimini. Dopo il rientro anticipato dal G7 in Giappone, il premier è atteso oggi per una visita nelle zona alluvionate dell’Emilia-Romagna.

