Alluvione Emilia-Romagna: migliora la situazione a Conselice, acqua in calo

Situazione in miglioramento a Conselice, con il livello dell’acqua in calo e la riduzione della zona residenziale e produttiva ancora allagata, oggetto nei giorni scorsi di una nuova ordinanza di evacuazione per ragioni igienico-sanitarie. Insieme all’acqua per le prossime ore è prevista una riduzione anche delle misure restrittive che non permettono l’accesso alle aree urbane, per consentire a coloro che hanno lasciato le abitazioni, ora in zone asciutte, di iniziare le operazioni di sgombero e pulizia: lo ha comunicato l’Amministrazione Comunale. La conferma arriva anche dal prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.

“Ancora massima attenzione. Comprensibilmente c’è molta voglia di iniziare a pulire e asciugare le abitazioni e le attività che ora sono asciutte, ma bisogna continuare a prestare attenzione e utilizzare sistemi DPI adeguati quali guanti e stivali,” sottolinea il sindaco di Conselice Paola Pula. “Per questo motivo ancora per qualche giorno sarà possibile accedere alle abitazioni solo di giorno per iniziare il ripristino (pulizia, sanificazione…) e si rimanda anche alle indicazioni diffuse da Ausl e Regione Emilia-Romagna contenenti le prime indicazioni e norme di comportamento per i cittadini residenti nelle zone alluvionate e per i volontari coinvolti“.

Bonaccini: “Conselice libera dalle acque nelle prossime ore”

“A Conselice dal punto di vista idraulico c’è la situazione più critica. Però” la situazione “sta andando in via di risoluzione” perché “ci sono 50 idrovore in azione e nelle prossime ore l’abitato verrà completamente o quasi liberati dalle acque e sarà possibile cominciare le operazioni di sanificazione e pulizia”. Lo ha detto il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ospite a Tagadà su La7. “Solo il 13% cittadini non aveva vaccino contro il tetano, nel fine settimana la metà di loro è stato vaccinato – ha aggiunto Bonaccini -. Chi vuole, può essere vaccinato per l’epatite A”. Quindi “stiamo lavorando per fare il massimo possibile”.

Oltre a Conselice, tra i problemi attuali c’è anche quello legato alle frane e agli smottamenti: “sono coinvolti decine e decine di paesi dall’Appennino reggiano alla Romagna” e si contano “780 strade rimaste senza collegamento o con difficoltà di collegamento. Per questo occorrono risorse per fare presto”.