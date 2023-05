Alluvione Emilia Romagna, Mit: partono i primi fondi per strade e frane

MeteoWeb

Continua l’impegno del Ministero delle Infrastrutture (Mit) guidato dal vicepremier e Ministro Matteo Salvini a favore dei comuni dell’Emilia Romagna colpiti dagli effetti dell’alluvione dei giorni scorsi. Al momento sono 1,6 milioni i fondi urgenti destinati alla messa in sicurezza delle strade, alla pulizia e alla rimozione delle frane sulle vie di collegamento (anche secondarie) per ripristinare la viabilità con particolare riferimento ai mezzi di soccorso. Lo riferisce il Mit in un comunicato.

In particolare le risorse sono destinate per la provincia di Forlì Cesena ai Comuni di Mercato Saraceno (rimozione frane SP 29 che collega le frazioni di Linaro e Ranchio – 100 mila euro), di Sarsina (rimozione frane SP 29 che collega le frazioni di Linaro e Ranchio – 100 mila euro), di Dovadola (rimozione frane e pulizia strada comunale Via Treggiolo – 150 mila euro), Galeata (rimozione frana e relativi lavori di consolidamento e ripristino manto stradale in località Pettola – 180 mila euro), Modigliana (messa in sicurezza strada comunale via dei Frati – 250 mila euro), Civitella di Romagna (intervento di riapertura strada Voltre Seguno – 150 mila euro), Predappio (riapertura strada comunale Marsignano); per la provincia di Bologna al Comune di Vergato (messa in sicurezza strada comunale Tolé-Zocca – 120 mila euro); per la provincia di Ravenna al Comune di Brisighella (rimozione frane e riassetto stradale delle strade comunali via Bicocca e via Paglia e riassetto stradale e ricostruzione di parte del ponte di via Ceparano – 400 mila euro); per la provincia di Rimini al Comune di San Leo (rimozione frane che interrompono la strada di collegamento tra San Leo e San Marino – 150 mila euro).