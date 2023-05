Alluvione Emilia-Romagna, Musumeci: “avviata la fase di normalità, circa 2mila gli sfollati”

MeteoWeb

“Quella in Emilia-Romagna è una condizione particolarmente difficile, porgo la mia vicinanza a questa comunità e alle altre che soffrono. Si sta intervenendo in tutti modi, ho avuto un approccio fino a poche ore fa con chi opera nel territorio. In tutta la regione la condizione di normalità è già avviata seppur lentamente, servirà del tempo“: è quanto ha dichiarato il Ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, ospite a Mattino Cinque su Canale 5. “Il numero di sfollati si è sensibilmente ridotto, si parlava di 25.000 unità, ora sono soltanto un paio di migliaia, ma è un dato sempre relativo, perché c’è lo sfollamento volontario che sfugge a ogni controllo“.

In provincia di Ravenna “ci sono particolari criticità. L’acqua stagnante diventa un insidia per la salute. C’è un grande sforzo da parte di volontari e personale specialistico che si alternano in questa opera di solidarietà“.