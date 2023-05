Alluvione Emilia-Romagna, potabilizzatore allagato: nel Ravennate 3 Comuni senz’acqua

MeteoWeb

A causa dell’allagamento dei locali tecnici del sistema di potabilizzazione, l’intero territorio di Conselice, Lavezzola e San Patrizio, nel Ravennate, è senza acqua da ieri sera: è quanto ha reso noto il sindaco di Conselice, Paola Pula. “Sono disponibili tre autobotti che forniscono acqua potabile e sono in arrivo forniture aggiuntive che saranno distribuite dai volontari. Le scuole di ogni ordine grado oggi, venerdì 5 maggio, resteranno chiuse su tutto il territorio comunale. I tecnici di Hera sono al lavoro per riparare un guasto, ma non si conoscono i tempi di ripristino,” ha spiegato il primo cittadino.