Alluvione in Emilia Romagna, battuti i record di maggio 1929 e 1930: non ha mai piovuto così tanto nella storia

Tra lunedì sera e stamani in Emilia Romagna s’è verificato un evento meteorologico di portata storica: mai, nel mese di maggio, aveva piovuto così tanto in poco tempo. L’alluvione in corso è infatti provocata da precipitazioni eccezionali, che in molte località hanno superato i 200mm di pioggia in 36 ore su un’area molto vasta tra le province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena.

L’esperto meteorologo romagnolo Pierluigi Randi ha spiegato che “in 36 ore è caduta il doppio, o localmente addirittura il triplo, della pioggia che di solito cade in tutto il mese di maggio“. In modo particolare a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, con 238mm di pioggia “abbiamo avuto in 36 ore le stesse precipitazioni che di solito cadono nell’intera stagione primaverile“. Moltissime località hanno battuto il record di pioggia giornaliera mensile, che risaliva al lontanissimo maggio 1929 o al maggio 1930. Dopo 93-94 anni, infatti, i record vengono riscritti e superati in modo particolare nei pluviometri di Lugo, Bagnacavallo, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella e San Cassiano.

E all'orizzonte ci sono nuove forti piogge in arrivo la prossima settimana, anche se la situazione è ancora critica per l'alluvione in corso