Alluvione in Emilia Romagna, Salvini: “Troppi no ideologici hanno aggravato i problemi idrogeologici in Italia”

MeteoWeb

Il ministro delle infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato a proposito dell’alluvione in Emilia Romagna: “Troppi ‘no’ hanno fatto male all’Italia, aggravando i problemi idrogeologici che si sommano a quelli derivati dall’emergenza idrica. Gli interventi per fronteggiare i problemi idrogeologici servono per mettere in sicurezza i territori, mentre l’idrico vede il Mit in prima linea e serve per gestire la risorsa-acqua“. Dunque “siamo determinati ad accelerare, costruire, ricorrere ad altri eventuali commissariamenti: i ‘no’ ideologici hanno aggravato i problemi idrogeologici e hanno rallentato la corretta gestione delle risorse idriche. Dobbiamo cambiare strada: si può fare, lo faremo.“