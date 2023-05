Alluvione in Emilia Romagna, la situazione degenera nella notte: evacuazioni e scuole chiuse | LIVE

MeteoWeb

Sta degenerando la situazione del maltempo nella notte in Emilia Romagna, dove si sta verificando una vera e propria alluvione. Pochi minuti fa è esondato anche il fiume Montone a Castrocaro, paese a monte di Forlì. La situazione è drammatica anche a valle, tanto che molti comuni stanno decidendo di chiudere le scuole nella giornata di mercoledì 3 maggio. Proprio negli ultimi minuti, il Marzeno ha superato la soglia massima di allerta 3 a Faenza, di oltre 1 metro e 20 centimetri. Il Lamone a Faenza ha superato la soglia 3, il Senio a Tebano ha superato di 1 metro e 71 centimetri che è anche qui la soglia di allerta 3, quella massima. Complessivamente centinaia di persone sono evacuate e passeranno la notte fuori casa, ma è impossibile avere un numero definitivo in quanto ulteriori evacuazioni sono in corso mentre scriviamo.

La pioggia continua a cadere incessante, tanto che gli accumuli pluviometrici giornalieri (ancora parziali) sono impressionanti non solo per abbondanza ma anche per estensione, interessando praticamente la totalità della Regione, che tra l’altro è una delle più vaste d’Italia per superficie:

191mm a Botteghino di Zocca

a Botteghino di Zocca 165mm a Trebbio

a Trebbio 164mm a Ponticelli

a Ponticelli 154mm a Brisighella

a Brisighella 153mm a Riolo Terme

a Riolo Terme 148mm a Parco Cavaio (Bologna Colli)

a Parco Cavaio (Bologna Colli) 131mm a Castellina di Brisighella

a Castellina di Brisighella 129mm a Monte Grosso

a Monte Grosso 124mm a Sassuolo

a Sassuolo 122mm a Borgonuovo di Sasso Marconi

a Borgonuovo di Sasso Marconi 120mm a Ozzano dell’Emilia

a Ozzano dell’Emilia 118mm a Stiore di Monteveglio

a Stiore di Monteveglio 117mm a San Lazzaro di Savena

a San Lazzaro di Savena 115mm a Castelvetro di Modena

a Castelvetro di Modena 115mm a Ca Bortolani

a Ca Bortolani 114mm a San Mamante

a San Mamante 114mm a San Mamante

a San Mamante 110mm a Marano sul Panaro

a Marano sul Panaro 109mm a Bologna Santo Stefano

a Bologna Santo Stefano 107mm a Bologna Savena

a Bologna Savena 105mm a Ozzano dell Emilia

a Ozzano dell Emilia 101mm a Medicina

a Medicina 100mm a Faenza

a Faenza 97mm a Prignano sulla Secchia

a Prignano sulla Secchia 95mm a Imola

a Imola 95mm a Toscanella

a Toscanella 91mm a Bologna Corticella

a Bologna Corticella 85mm a Santa Maria Codifiume

a Santa Maria Codifiume 83mm a Maranello

a Maranello 80mm a San Giorgio di Piano

a San Giorgio di Piano 75mm a Ospitalmonacale

a Ospitalmonacale 72mm a Sesto Imolese

a Sesto Imolese 70mm a Minerbio

a Minerbio 69mm a Poggio Renatico

a Poggio Renatico 67mm a Ravenna

a Ravenna 59mm a Reggio Emilia

a Reggio Emilia 57mm a Ferrara

a Ferrara 54mm a Modena

Questa non è stata l’unica giornata di pioggia: già lunedì 1 maggio in Emilia Romagna aveva iniziato a diluviare, tanto che gli accumuli delle ultime 36 ore sono ancor più abbondanti con 305mm a San Cassiano sul Lamone (Ravenna), 258mm a Madonna dei Fornelli (Bologna), 200mm a Modigliana (Forlì-Cesena).

Il Comune di Conselice ha appena pubblicato un importante aggiornamento sulla situazione del Sillaro, costantemente monitorata in CCS (centro coordinamento soccorsi) presso la Prefettura di Ravenna. Il Sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per l’evacuazione delle famiglie conselicesi a ridosso del territorio oggetto di allagamento per la rottura avvenuta sulla sommità arginale del Sillaro (in prossimità del termine della via Merlo) per la quale è in corso un intervento di chiusura della falla.

L’evacuazione ha interessato anche le vie Sagrati e Mensa, i cittadini interessati sono stati puntualmente informati della necessità di lasciare le abitazioni. Per chi avesse necessità è stato allestito per la notte il palazzetto dello sport di Conselice. Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800072525.

Alluvione Emilia Romagna, la cascata di Moraduccio in piena

Alluvione in Emilia Romagna, la situazione tra tra Massa Lombarda e Conselice

La rottura dell'argine del fiume Sillaro a Spazzate Sassatelli fra Imola e Massa Lombarda

Maltempo Emilia Romagna, il torrente Tiepido in piena nel modenese

IMG_2165

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: