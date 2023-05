Alluvione Emilia Romagna: il punto sulle scuole a Faenza e nell’Unione dei Comuni

MeteoWeb

A Faenza, domani sono ancora chiusi i servizi educativi della prima infanzia e le scuole per permettere il rientro del personale e riorganizzare la ripresa. Riapriranno mercoledì 24 maggio, tranne le superiori. Intanto riaprono i Centri di formazione professionale. Nell’Unione dei Comuni, a Brisighella e Castel Bolognese le scuole sono chiuse domani e mercoledì, a Casola Valsenio e Solarolo non riapriranno per tutta la settimana e a Riolo Terme mercoledì saranno aperti nidi, materne, elementari e medie mentre giovedì sarà riaperto anche l’Istituto Alberghiero.

Nel frattempo, in città è stato istituito un punto di coordinamento dei volontari che verrà gestito da Emergency e dove tutti i volontari (sia i registrati con volontari sos, che quelli arrivati autonomamente), saranno dirottati sulle diverse esigenze. È nella Galleria comunale della Molinella e sarà aperto da domani dalle 8 alle 16. In città, annuncia il sindaco, Massimo Isola, sui social è arrivato l’Esercito “per darci una mano nella gestione dell’emergenza” e resto “saranno pronti anche loro per supportarci nei lavori di sgombero, pulizia e ripristino delle zone alluvionate”. A dare aiuto è arrivata anche la Polizia locale Terre estensi che fino al 4 giugno vedrà pattuglie coprire la zona 24 ore su 24 e sette giorni su sette. I vigili estensi si occuperanno di soccorso, gestione delle aree chiuse alla circolazione, servizi antisciacallaggio.

“Non lasceremo soli i cittadini che in questo momento hanno bisogno di aiuto. Dopo lo stanziamento di giunta da 10.000 euro nell’ambito della campagna ‘Adotta Faenza’, la raccolta fondi avviata dalle contrade del Palio anche la Polizia locale ha dato grande dimostrazione di umanità”, commenta da Ferrara il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi.

Sempre nel percorso verso la normalità a Faenza, Hera d’accordo col Comune e la Protezione Civile, fa sapere che c’è un servizio straordinario di raccolta rifiuti per le strade colpite dell’emergenza meteo senza limiti quantitativi e senza appuntamento. Appena saranno agibili partirà dunque la raccolta di ingombranti, frigoriferi, pc, forni, televisioni e i rifiuti non differenziabili. Per quanto possibile, la multiutility chiede di separare le tipologie di rifiuti e metterli in luoghi accessibili da mezzi grandi evitando di appoggiarli a recinzioni e di accatastarli sotto alberi, portici o cavi aerei. Per prevenire rischi di scoppio e incendio, si chiede di esporre le bombole del gas e gli apparecchi con batterie in cumuli separati dagli altri rifiuti. (Per info: 800.999.500).

Tra le tante iniziative di solidarietà venerdì alle 21 al Teatro Masini è prevista una serata di musica e spettacolo per una raccolta fondi a favore degli alluvionati, intitolata “Faenza Tieni Botta”. Ci saranno tra gli altri Giuseppe Giacobazzi, Gene Gnocchi (che è tra gli sfollati faentini), la cantautrice bolognese Roberta Giallo, il rocker bolognese Nevruz e il duo faentino delle Emisurela. E ancora il cantautore Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano e leader della Rino Gaetano Band, il cantautore Vittorio Bonetti, anche lui colpito da alluvione, il fisarmonicista Alvio Focaccia e il coro Loading e insieme il rapper romano Piotta e il cantautore folk romano Enrico Capuano. Si è messo a disposizione anche il dj riminese Max Monti che realizzerà una nuova versione di ‘Romagna mia’. Domani, infine, riapre Museo delle ceramiche coi consueti orari: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 19.

A Lugo scuole chiuse per pulizie e mercati sospesi

A Lugo, tra le cittadine del Ravennate fortemente colpite dall’ alluvione, la scuole sono chiuse per ripulirle. Lo ha disposto il sindaco Davide Ranalli con un’ordinanza per permettere ai dirigenti competenti di fare he devono fare le verifiche su organizzazione e sicurezza in modo da riavviare le lezioni. In questo modo, spiega il Comune, gli edifici possono riaprire le porte per consentire la pulizia. Oggi i tecnici del Comune hanno iniziato i sopralluoghi che si concluderanno domani. Nel frattempo in città i parcheggi sono liberi e gratuiti fino al 31 maggio e i mercati, questa settimana, sono sospesi.