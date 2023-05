Alluvione Emilia Romagna, SIMA: “In Italia gli eventi climatici estremi sono in aumento”

MeteoWeb

In Italia gli eventi estremi legati al clima continuano ad aumentare. Sono oltre 130 dall’inizio del 2022, il numero più alto della media annua dell’ultimo decennio. Tra record di caldo, acquazzoni intensi, grandinate, trombe d’aria e alluvioni, l’impatto del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e i dati sull’accelerazione di questi fenomeni sono sempre più preoccupanti. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), commentando le esondazioni che hanno colpito alcune zone dell’Emilia Romagna e lanciando l’allarme sulle ripercussioni psicologiche, sociali ed economiche per la popolazione.

“I cambiamenti climatici hanno la capacità di influenzare l’intensità e il numero dei fenomeni meteorologici, rendendoli dunque più pericolosi e distruttivi. L’anomala distribuzione delle precipitazioni (in riduzione entro una forbice compresa tra il 10% e il 60%) sta prendendo sempre più la forma di eventi estremi, talora associati ad uragani mediterranei: 60 negli ultimi 40 anni, ma con previsioni di 3 nuovi eventi annui. A causa nostra nubifragi, alluvioni, trombe d’aria e cicloni in futuro saranno più numerosi e distruttivi” – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani.

Solo dal 2010 a luglio 2022 nella nostra penisola si sono verificati 1.318 eventi estremi con conseguenze enormi sul territorio e sui cittadini – analizza Sima – 516 allagamenti da piogge intense, 367 danni trombe d’aria, 123 esondazioni fluviali, 55 frane da piogge intense. “Eventi come quello dell’Emilia Romagna hanno un impatto devastante non solo sull’ambiente e sulle economie locali ma anche sulla salute dei cittadini – aggiunge Miani – Allagamenti e alluvioni generano infatti paura, ansietà e stress specie sulla popolazione più fragile, come anziani e bambini, che incidono negativamente sulla qualità della vita e richiedono sempre più spesso aiuti psicologici adeguati”.