L’alluvione in Emilia-Romagna visibile dallo Spazio | FOTO

La tragica alluvione dell’Emilia-Romagna vista dallo Spazio: il Rapid Mapping Team del Copernicus Emergency Management Service ha consegnato il suo primo prodotto di delineazione per l’area di interesse di Forlì basandosi sulle immagini acquisite il 17 maggio dal radar Cosmo-SkyMed.

“Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue segue da vicino la situazione ed è pienamente pronto ad aiutare. Sulla base di una richiesta di mappatura satellitare di emergenza ricevuta dalla Protezione civile italiana per le alluvioni che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, l’Ercc della Commissione ha attivato il servizio Copernicus in modalità di mappatura rapida. Fornisce mappe satellitari per aiutare le autorità italiane,” ha dichiarato all’AGI un portavoce della Commissione Europea.