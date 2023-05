Alluvione Emilia-Romagna, rischio tetano: al via vaccinazioni straordinarie, ressa nel Ravennate

MeteoWeb

Da oggi i Servizi di Igiene e sanità pubblica dell’Ausl Romagna “hanno organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, ad accesso diretto rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati (residenti o volontari)“: lo riporta il sito dell’Ausl della Romagna. L’invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni. Ci si potrà vaccinare nella provincia di Ravenna: a Solarolo, Conselice e Sant’Agata sul Santerno. Nella provincia di Forlì-Cesena: a Forlì, a Cesena, a Savignano sul Rubicone. Nella provincia di Rimini ci si potrà vaccinare presso gli ambulatori dell’Igiene Pubblica di via Coriano 38 (Rimini).

Momenti di tensione si sono registrati questa mattina in alcune zone alluvionate della Romagna: si è creata ressa nei centri vaccinali dove è offerta la copertura antitetanica. A Conselice, comune ancora in buona parte sott’acqua, centinaia di persone si sono assembrate per potersi vaccinare. A metà mattina la fila è stata smaltita grazie all’intervento dei volontari e sanitari di Ausl Romagna.

Una delegazione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, si è recata nelle aree dell’Emilia-Romagna colpite da maltempo e alluvioni per supportare le popolazioni locali con la consegna di presidi farmaceutici. Nella giornata di ieri sono state donate soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini in provincia di Bologna. A ricevere il materiale di produzione del Farmaceutico militare il sindaco di Monterenzio. La soluzione disinfettante rappresenterà un importante strumento per scongiurare rischi di tetano dettati dalle alluvioni.