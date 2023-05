Alluvione in Emilia Romagna, Urso: “domani decreto emergenza, sospensione mutui e fondo garanzia”

MeteoWeb

“Mi sono confrontato col sistema produttivo e anche con le istituzioni dell’Emilia Romagna e domani presenteremo un primo pacchetto di sostegno all’interno del decreto emergenza che prevederà, mi auguro, la sospensione dei mutui, la rateizzazione degli oneri fiscali e soprattutto l’attivazione del fondo di garanzia che a nostro avviso deve essere il massimo che ci è consentito dalle norme europee sugli aiuti di Stato”. E’ stato dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a Bruxelles a margine del Consiglio Ue Competitività in riferimento alle alluvioni che hanno colpito il Centro Italia. “Questo sarà un primo pacchetto di interventi, poi successivamente, quando si farà un censimento effettivo dei settori e delle aree e delle aziende più colpite, potremmo intervenire con misure più appropriate e mirate”, ha aggiunto.