Alluvione Emilia Romagna: 50 interventi dei Vigili del Fuoco per soccorrere animali

Dall’inizio dell’emergenza maltempo dovuta all’alluvione in Emilia Romagna, le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a soccorrere ed assistere la popolazione, hanno effettuato circa 50 interventi per soccorrere anche animali in pericolo a causa dell’inondazione. Dagli animali domestici rimasti bloccati nelle case, agli allevamenti sommersi fino agli animali selvatici, i Vigili del Fuoco hanno operato per portarli in salvo tramite gommoni e mezzi anfibi e fornito cibo ed acqua agli allevamenti rimasti isolati.