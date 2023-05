Alluvione Emilia Romagna, von der Leyen: “devastazione straziante; l’Ue è con l’Italia”

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sono tornate all’aeroporto di Bologna in aereo, dopo aver sorvolato in elicottero le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. “Straziante vedere la devastazione causata dalle alluvioni nella bellissima regione dell’Emilia Romagna. Sono venuta qui per dirvi che l’Europa è in lutto con voi. E che siamo al vostro fianco”, ha scritto in un tweet von der Leyen, dopo il sorvolo in elicottero.

“L’Europa è con l’Italia”, ha ribadito von der Leyen nella conferenza stampa congiunta con Giorgia Meloni a Bologna. “È stato straziante vedere le inondazioni, l’acqua, la terra sommersa, coperta dall’acqua, ma anche il fango e le profonde cicatrici delle numerose frane. È stato molto utile vedere dall’alto l’ampiezza dei danni e della devastazione, ma anche i problemi molto diversi che ha causato”, ha aggiunto. “Sono qui per inviare un messaggio chiaro. L’Europa è con voi”.

“È stato attivato il meccanismo Protezione Civile, alcuni stati membri hanno già offerto aiuto, sono arrivate pompe idrovore da Slovacchia e Belgio, molte persone sono venute qua per farle funzionare. È un ottimo esempio di solidarietà europea. E sono rimasta colpita dalle centinaia di volontari, quelli che chiamate gli angeli del fango. È stato molto bello da vedere”, ha aggiunto von der Leyen. “Può essere utilizzato – ha osservato in un altro passaggio – il fondo di coesione. Se guardiamo al piano Next Generation Ue ci sono 6 miliardi per la prevenzione, c’è un approccio strutturale e tutte queste e altre risorse a cui possiamo attingere”.

Meloni: “faremo richiesta di attivazione del fondo di solidarietà”

“Un ringraziamento al Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha voluto venire in Emilia Romagna e in Italia per rendersi personalmente conto di che cosa questa regione sta affrontando e l’Italia sta affrontando”. Così il Premier Giorgia Meloni nel corso del punto stampa congiunto. “Con il Presidente von der Leyen, quando questo disastro è accaduto, ero al G7 in Giappone e da subito ha mostrato la sua attenzione e la solidarietà come hanno fatto gli altri leader”, ha aggiunto. “La presenza del Presidente Ursula von der Leyen è un segnale di disponibilità più che formale, concreto. Davvero voglio ringraziarla”.

“Quando sono venuta qui la scorsa domenica la cosa che mi ha colpito di più è stata la reazione della gente. Qui troverai un popolo molto orgoglioso che si è già rimboccato le maniche e già sta ricostruendo, un popolo che non si rassegna. Questo mette tutti noi nella responsabilità di fare di tutto per essere all’altezza“, ha detto Meloni a von der Leyen al termine della visita nelle zone colpite. Il Premier ha poi ringraziato il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per il lavoro svolto nell’emergenza.

La solidarietà da parte dei Paesi europei per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna “si è dimostrata col fatto che è stato attivato il meccanismo europeo di Protezione Civile”, ha continuato Meloni, spiegando che hanno “già offerto la disponibilità 9 Stati membri: ci sono già segnali molto concreti di solidarietà dal punto di vista europeo”. “Grazie ai capi di Stato che in questi giorni hanno scritto offrendo la loro solidarietà e disponibilità”.

Il sostegno della Commissione europea può essere molto importante in questa fase dell’alluvione in Emilia Romagna, ha detto ancora il Premier. “Nelle prossime settimane, dopo la stima complessiva dei danni faremo richiesta di attivazione del fondo di solidarietà previsto per i disastri e le calamità naturali, un fondo cui l’Italia ha già dovuto accedere altre volte. Ma penso sia stato importante che il Presidente von der Leyen vedesse coi suoi occhi l’estensione del problema e anche i problemi multiformi coi quali avremo a che fare perché avremo bisogno di un occhio di riguardo anche per i programmi di vario genere e agli altri fondi, penso al tema agricolo. Questa è una regione fortemente agricola e c’è bisogno di attenzione per le aziende che sono particolarmente in difficoltà”, ha continuato Meloni.

“Quando arriverà il tempo della ricostruzione ci occuperemo del Commissario per la ricostruzione. Mi colpisce che vi interessiate del commissario mentre ancora si celebrano i funerali delle vittime: a me non interessa chi spenderà i soldi, mi interessa come trovare i soldi”, ha detto infine Meloni.