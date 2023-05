Alluvione, i volontari Oipa in soccorso dei cavalli | FOTO

MeteoWeb

Continua l’azione dei volontari e le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) in aiuto degli animali vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. A Bologna, dopo essere intervenuti per portare in salvo i cavalli e un asinello di una scuderia di Budrio, nella zona del crollo del ponte Motta, nella giornata di ieri hanno portato i rifornimenti necessari alla loro sopravvivenza con un’operazione piuttosto impegnativa dal punto di vista della logistica.

“Due aziende agricole di Formigine (Modena) hanno donato 22 grandi balle di fieno che abbiamo potuto fare arrivare a destinazione grazie ai messi a disposizione da un’azienda di escavazione della zona di Montale”, racconta la delegata dell’Oipa di Bologna, Jessica Quercioli. “Le nostre guardie zoofile hanno scortato il trasporto fino alla sua meta, per poi distribuirlo agli animali affamati. Senza questa catena di solidarietà, non avrebbero potuto sfamarsi. Per noi è oro ricevere un aiuto così grande. Ringraziamo dal cuore tutti gli anelli di questa generosa catena.”

L’Oipa, con i volontari e le guardie zoofile presenti nelle varie zone dell’Emilia Romagna, è sul campo per il soccorso di tutti gli animali domestici, portandoli al riparo e cercando stalli in attesa che l’emergenza passi e sperando che al più presto possano tornare nelle loro case e ritrovare le loro famiglie.

Per aiutare, informazioni, urgenze e necessità varie:

Nucleo delle guardie zoofile dell’Emilia Romagna:

tel. 051 404580 – 377 7085458

email guardieemiliaromagna@oipa.org

Oipa di Bologna: Jessica Quercioli, tel. 051 404580 – 351 8525005, bologna@oipa.org

Chi vuole versare un aiuto a Oipa Italia per l’emergenza alluvione può farlo nei modi descritti in questa pagina web: https://www.oipa.org/italia/offerta-alluvione