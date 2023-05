Alluvione in Emilia Romagna, Calderone: “Su 2 miliardi di interventi, 900 milioni per proteggere il lavoro”

MeteoWeb

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone rassicura i lavoratori e le aziende sugli effetti del decreto di emergenza nel corso della conferenza stampa a Bologna con l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico e al Lavoro, Vincenzo Colla. La Calderone ha dichiarato: “sui 2 mld di impegno varati dal decreto del governo circa 900 mln sono destinati a mettere in protezione il lavoro. Il nostro obiettivo è avere strumenti veloci per dare risposte immediate a chi ha bisogno di certezze. Non ci possiamo permettere di perdere nemmeno un’azienda in Emilia Romagna ma neppure nelle Marche e in Toscana“.

La Calderone ha aggiunto: “Si tratta di un primo intervento necessario, assolutamente indispensabili con una attenzione al lavoro in quanto tale, subordinato e autonomo allo stesso modo con una valutazione dei percorsi, strumenti e contenuti che guarderanno alla prossima ricostruzione perché è importante ripartire in tempi brevi con gli strumenti giusti. Sosteniamo infatti tutto le azioni in maniera più fluida possibile, con strumenti che potranno servire anche in un periodo di ricostruzione“.