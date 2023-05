Alluvione in Emilia Romagna: le biblioteche congelano i libri alluvionati più preziosi

MeteoWeb

L’alluvione in Emilia Romagna ha fatto ingenti danni al patrimonio romagnolo e le biblioteche e il loro prezioso patrimonio librario sono state gravemente colpite. Danneggiate dall’acqua sono stati gli incunaboli e le Cinquecentine della biblioteca del Seminario Vescovile di Forlì (forse incautamente) che erano conservati in depositi seminterrati, come pure l’Archivio del Comune nella stessa città.

Tuttavia, saranno ricoperti di fango i libri presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza (danneggiata oltremodo nel distretto produttivo più noto, quello della ceramica), dov’è andata perduta la sezione dei libri per ragazzi. Senza contare le biblioteche su cui ancora è difficile avere ragguagli, in centri più piccoli del territorio, da Solarolo a Conselice, a Castel Bolognese. Dopo qualche preoccupazione iniziale, è stata messa in salvo la collezione antica della Biblioteca di Lugo (che però conta perdite tra i periodici e le collezioni moderne); e in corso di accertamento è lo stato delle infiltrazioni che minacciano la

Il congelamento dei libri antichi da salvare

Per recuperare i preziosi libri si procedere con il tamponamento dei danni, una pratica consueta tra i restauratori che trattano materiale cartaceo, prima del passaggio all’effettivo restauro. Per salvare questo patrimonio dalle muffe che comprometterebbero in modo irreversibile la situazione, la tecnica adottata nella prima fase di intervento è il congelamento.

Quando vennero estratti dall’acqua grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Bologna e con il coordinamento dell’unità di crisi del segretariato regionale del ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna, i libri sono trasportati negli impianti industriali di aziende produttrici di surgelati presenti in Romagna, come Orogel e Bofrost, che hanno messo a disposizione le proprie celle, normalmente destinate a prodotti alimentari, o presso la Frati&Livi di Bologna, che vanta un’esperienza ventennale del disaster recovery per archivi, biblioteche e depositi museali.

Come avviene il sistema di precongelamento

Conservarli a basse temperature eviterà l’insorgere di funghi e muffe (sui documenti e sui libri bagnati le muffe tendono a svilupparsi in meno di 48 ore, spiega il prontuario di Frati&Livi, che ha ideato anche un sistema di precongelamento sul posto, il CryoSafetySystem), prima di procedere con l’asciugatura (per esempio attraverso liofilizzazione) e poi affidare i libri alle cure del laboratorio di restauro del libro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, fondato all’indomani dell’alluvione che travolse la città nel 1966. È quello che sta succedendo in questi giorni nella biblioteca del Seminario Vescovile di Forlì, dove oltre 1.300 Cinquecentine finite sotto due metri d’acqua sono già state trasferite nei centri di surgelazione.

Nel frattempo si procederà con la bonifica degli edifici, operazione tutt’altro che semplice: mentre si puliscono sale e depositi da fango e acqua, la priorità è accordata alla movimentazione dei libri scampati alle piene, per scongiurare il rischio che siano “contagiati” dalla risalita di umidità in ambienti non più adatti a ospitarli. L’obiettivo di tutti è quello di ripristinare al più presto un servizio ritenuto essenziale per la comunità. Alla Biblioteca Classense di Ravenna, intanto, ha preso il via Scrittura Festival, manifestazione culturale dedicata alla lettura già in programma da tempo: l’alluvione non ha fermato l’iniziativa, che anzi si è caricata di un ulteriore valore simbolico, mettendo in calendario momenti di lettura pubblica di libri salvati dall’alluvione.