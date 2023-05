Alluvione nel Ravennate, elicottero precipita a Lugo | FOTO

MeteoWeb

Nel Ravennate è precipitato un elicottero di soccorso in supporto alle zone alluvionate: è accaduto in località Belricetto, frazione di Lugo. Il velivolo era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Secondo le prime informazioni sembra che a bordo ci fossero 4 persone (3 illese, un ferito): già estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza. Il velivolo è un mezzo privato della ditta “EliOssola”. L’elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

