Alluvione Ravenna, il sindaco: “danni ingentissimi, pronti a evacuare Mezzano”

“Siamo andati avanti tutta la notte ininterrottamente a monitorare la situazione, abbiamo avuto criticità su quasi tutti i fiumi, soprattutto nella zona nord. In particolare, il fiume che finora ha fatto più danni è il Lamone, non solo a Faenza, ora ne sta producendo di gravi anche a Bagnacavallo. Noi stiamo concentrando tutti i nostri sforzi in termini di protezioni con sacchi nel punto in cui il fiume incrocia la statale 16, all’altezza di Mezzano-Glorie“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, sottolineando che ormai “da ore e ore i comuni di tutta la provincia la Prefettura sono perennemente convocati“. In questo momento il primo cittadino si sta recando, insieme al prefetto, proprio a Mezzano: “La provincia ha già subito danni ingentissimi mentre il Comune Ravenna ancora no, ora tutta la partita si gioca sulla tenuta di Mezzano. Abbiamo già pronto un piano di evacuazione in caso di necessità“.

Il Comune di Ravenna: “la situazione peggiore riguarda l’asse del Lamone”

In relazione ai fenomeni di criticità idraulica in corso, il Comune di Ravenna segnala che al momento la situazione peggiore riguarda l’asse del Lamone e quindi tutte le località lungo la stessa: Bagnacavallo, Boncellino, Traversara, dove si sono verificate diverse rotture arginali e conseguenti esondazioni, Villanova di Bagnacavallo, Glorie e Mezzano, dove fortunatamente sembra che il livello dell’acqua stia cominciando a diminuire leggermente. La Reale, come già comunicato, è chiusa tra il km 136,100 e il km 147. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile. I percorsi alternativi prevedono la deviazione, in corrispondenza con la rotatoria di via Rossetta – via Sinistra Canale, sulla SP8 verso Bagnacavallo per proseguire sulla A14 dir fino all’innesto con via San Vitale al km 147, come da indicazioni in loco; oppure SP1 fino a Sant’Alberto e poi SP24 – via Basilica fino a ricongiungersi alla statale 16.

Si stanno posizionando sacchi di sabbia per alzare le sommità arginali a Mezzano e nei punti dove necessario.

Il sindaco Michele de Pascale si sta recando in questi minuti personalmente a Mezzano insieme con il prefetto Castrese De Rosa e funzionari della Protezione civile, dopo avere partecipato alla riunione dei Coc dei vari Comuni della Provincia e del Ccs, convocati congiuntamente in Prefettura.

Nell’assicurare il massimo impegno, da parte del Comune e di tutti i soggetti coinvolti, si informa che “sono state predisposte nell’eventualità di problematiche tutte le possibili soluzioni di Protezione civile. E si raccomanda fortemente alla popolazione, in particolare a chi abita in prossimità dei fiumi, di prestare la massima attenzione, non andare in scantinati o altri luoghi interrati e di prepararsi, nel caso di peggioramento della situazione, anche all’eventualità di doversi allontanare dalla propria abitazione.

Si raccomanda inoltre a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e il sito del Comune di Ravenna“.

