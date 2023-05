Alluvione in Romagna, annullato il GP di Imola

MeteoWeb

Annullato il Gp di Imola: si ferma anche la Formula 1 mentre l’Emilia-Romagna è in ginocchio per le forti piogge e le inondazioni. E’ quanto hanno deciso di concerto i funzionari della F1, del Gran Premio e le autorità regionali dopo una riunione tenutasi intorno alle 13. Impossibile garantire afflusso e deflusso in sicurezza dei 160mila che hanno acquistato i biglietti per il weekend di gara.

Il livello dell’acqua del fiume Santerno, vicino alla pista, è calato dopo l’esondazione della notte che ha allagato parte del Paddock 2.

La situazione in Emilia Romagna è drammatica: sono al momento 6 le persone morte, 4mila dispersi e tutti i fiumi sono esondati. I comuni allagati sono 24, mentre le persone senza energia elettrica sarebbero 50mila, secondo il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci.

