Alluvione Romagna, Bonaccini: “oltre 700 strade distrutte, danni per un miliardo”

“Le cose cominciano ad andare meglio nonostante una doppia alluvione che ha causato un vero e proprio terremoto. Ci sono danni per alcuni miliardi di euro. Abbiamo oltre 700 strade, comunali o provinciali, che sono parzialmente o completamente distrutte. Ci sono 380 frane attive. In generale l’acqua si è ritirata quasi ovunque. A Conselice stiamo facendo un lavoro enorme, stiamo affrontando ancora l’emergenza, seppure le cose vanno decisamente meglio. Abbiamo tanto da fare e da lavorare”. Così il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a ‘Domenica In’ su Rai1.

I danni sulle strade in Emilia Romagna ammontano a un miliardo di euro, ha comunicato Bonaccini in Prefettura a Bologna. Sulle strade provinciali e statali – ha sottolineato – i danni ammontano a 650 milioni, il resto su quelle comunali. “Si tratta in gran parte di strade in territori collinari o montani – ha detto ancora Bonaccini, sottolineando che il miliardo potrebbe essere sforato – non solo nella zona della Romagna più colpita dall’alluvione, ma anche di quelle zone per fortuna meno colpite complessivamente ma che dall’Appenino Reggiano, a quello Modenese, arrivano fino a quello Riminese, passando per quello Forlivese, Cesenate, passando per quello Bolognese; un territorio talmente vasto che ha prodotto quasi 400 frane attive, centinaia di strade che sono interrotte parzialmente o completamente, qualcuna per fortuna riaperta con senso unico alternato, però ci sarà un grande lavoro da fare: in alcuni casi occorrerà proprio ridisegnare il percorso delle strade“, ha concluso Bonaccini.