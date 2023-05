Alluvione Romagna, è allarme per 3 mila maiali che stanno affogando a Lugo: “serve un Tir subito”

L’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna potrebbe essere fatale anche per i tanti maiali dell’azienda agricola Benfenati di Lugo, nel Ravennate. Nel Comune colpito dalle inondazioni dei fiumi Senio e Santerno, l’acqua ha già raggiunto il metro mettendo in difficoltà i cittadini e anche i tanti animali presenti sul territorio. Si tratta di una situazione drammatica, l’allevatore dell’azienda agricola ha lanciato un appello disperato

“Abbiamo ancora qualche ora di autonomia e un po’ di energia elettrica, dopodiché saremo sott’acqua» come ha riportato Davide Bacchiega a Corriere.it. La soluzione che propone l’allevatore è quella di trasportarli in un luogo sicuro con un tir, e “trovare un allevamento asciutto dove ricoverare temporaneamente i miei animali. Con dei mezzi o a piedi, perché la strada ormai è coperta dall’acqua, potremmo cercare di salvarli“. E’ letteralmente una corsa contro il tempo, perché l’acqua sta salendo.