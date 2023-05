Alluvione Romagna, Elon Musk fornisce internet alla popolazione colpita con Starlink

MeteoWeb

SpaceX, l’azienda di esplorazione spaziale fondata da Elon Musk, e l’assicuratore italiano Unipol Gruppo hanno stretto una partnership per fornire connessione internet alle persone colpite dalle inondazioni nel nord Italia. In base all’accordo, Unipol utilizzerà i terminali internet satellitari di Starlink di SpaceX per facilitare le operazioni di soccorso e gli sforzi di comunicazione nella zona.

I satelliti daranno priorità alla copertura della regione Emilia-Romagna per fornire una connettività migliorata durante questo periodo di crisi.