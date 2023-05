Alluvione Romagna, l’appello per le zone colpite: si cercano elettricisti con urgenza

MeteoWeb

“Cerchiamo elettricisti da tutt’Italia per riparare in sicurezza i danni provocati dall’alluvione“. Alessio Piamonti è il coordinatore del Circolo degli elettricisti illuminati e chiama a raccolta i colleghi per affrontare l’emergenza. “Stiamo organizzando -spiega- una task force di elettricisti illuminati che possa dare un supporto alla messa in sicurezza e ripristino degli impianti elettrici nelle zone alluvionate per evitare malfunzionamenti ed incidenti elettrici. Stiamo anche cercando strutture che possano ospitare questi volontari“.

“Il nostro Circolo -conclude Piamonti- è composto da 500 colleghi e spero che l’adesione sia massima. Ma chiedo aiuto anche a chi non è iscritto perché qui c’è molto da lavorare. Sarebbe infine opportuno che anche le aziende che producono materiale elettrico si mettano una mano sul cuore e ci diano la possibilità di lavorare in maniera assolutamente gratuita“. Per dare il proprio assenso, basta cliccare il link https://elettricistiilluminati.it/emergenza-em