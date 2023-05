Alluvione Romagna, Salvini: “non partecipo a toto nomi sul commissario, martedì riapre la linea treni Ravenna-Rimini”

MeteoWeb

“Io mi occupo di strade e ferrovie e non partecipo al toto nomi e al toto nomine”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un incontro in Prefettura a Bologna con il Presidente di Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, parlando della nomina del commissario sull’emergenza alluvione nella regione. “Non ho né simpatie né antipatie, né pongo veti – ha aggiunto Salvini – quando il Presidente Meloni dice che sta lavorando per trovare i soldi” per la ricostruzione “è una riflessione che condivido. La scelta che il Presidente farà ha tutto il mio sostegno, qualunque sia la sua scelta”. Quanto all’ipotesi che venga nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo, Salvini ha detto: “lo conosco e lo stimo per il lavoro fatto per l’emergenza Covid ma in questi giorni ho letto tanti nomi”.

“Non c’è commissario con poteri salvifici, già oggi in Emilia Romagna si può lavorare. Bacchette magiche non ci sono, già oggi la squadra è in grado di lavorare. Già oggi l’Emilia Romagna non sta aspettando un commissario per ripartire, e mi sembra che i sindaci lo stanno dimostrando. Se il commissario risolvesse tutti i problemi – ha poi aggiunto – non ci sarebbero opere ferme, ne ho 117 commissariate”.

Salvini: “ente Provincia va rimesso in sesto”

“Le dighe e la messa in sicurezza degli argini servono sia quando l’acqua è troppa sia quando manca. In Italia ci sono 117 opere commissariate e sono ferme da decenni. Io rimango convinto che l’ente Provincia vada rimesso in sesto, con tutti gli onori e gli oneri. Se l’ente Provincia non c’è o c’è poco e male, qualcosa non funziona”, ha detto ancora Salvini. Per quanto riguarda il PNRR “procede su un binario avvantaggiato. Ribadisco che voglio spendere fino all’ultimo centesimo di euro, senza restituire neanche uno”.

Martedì riapre la linea treni Ravenna-Rimini

La linea ferroviaria Bologna-Rimini, ha annunciato Salvini, riaprirà domattina alle 5, consentendo la ripresa dei treni ad alta percorrenza sulla linea Adriatica. Sempre domani riaprirà l’ultimo tratto della linea Faenza-Ravenna, fra le stazioni di Russi e Ravenna, rendendo di nuovo di fatto percorribili i collegamenti diretti tra Bologna e Ravenna via Faenza. Per quanto riguarda i treni regionali – ha detto ancora Salvini – saranno da subito disponibili i regionali veloci Milano-Piacenza-Bologna e Rimini-Ancona. Martedì 30 maggio, invece, è prevista la riapertura di tutta linea ferrata Ravenna-Rimini, compreso l’ultimo tratto ancora chiuso tra Portomaggiore e Ravenna.

Le riaperture della prossima settimana consentiranno anche una prima ripresa del traffico merci, a favore in particolare del porto di Ravenna. L’ultima criticità che invece necessita di alcuni giorni in più per la rimessa in opera – ha spiegato Salvini – è la riapertura della Bologna-Ravenna-Lugo per i danni causati dall’alluvione, in particolare nel tratto tra Castelbolognese e Russi.