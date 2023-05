Alluvione in Romagna, segnalati diversi casi di sciacallaggio

MeteoWeb

Le forze dell’ordine sono impegnate in tutte le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna contro i fenomeni di sciacallaggio: segnalati diversi casi di malintenzionati che si fingono “tecnici” o volontari al solo scopo di entrare nelle case e rubare. A Castel Bolognese, un pensionato ha visto 3 persone entrare in una casa danneggiata e li ha rincorsi, mettendoli in fuga. Caso simile a Conselice dove un uomo ha denunciato un tentativo di furto. A Ravenna una coppia si è presentata in un’abitazione e con la scusa di voler aiutare a rimuovere il fango ha portato via 6mila euro a una coppia di anziani: sono stati arrestati e il denaro è stato restituito