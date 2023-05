Alluvione Romagna, il sindaco di Tredozio: “siamo isolati, speriamo nell’Esercito per un ponte provvisorio”

MeteoWeb

Tredozio “è ancora isolato” e si registrano “danni incalcolabili alle infrastrutture”. E’ quanto racconta, in una nota, la sindaca della cittadina del Forlivese, Simona Vietina. “Con l’aiuto delle forze dell’ordine e la Protezione Civile stiamo monitorando la situazione nel paese. Le vie di comunicazione verso gli abitati limitrofi sono state distrutte a causa delle frane. L’accesso al comune può avvenire solo attraverso l’uso dell’elicottero”. Una situazione, argomenta la prima cittadina romagnola, che “sta mettendo a dura prova la popolazione. Da giorni siamo isolati con una scarsa connessione dati e linea telefonica intermittente. Nonostante questo, stiamo facendo di tutto pur di salvaguardare il benessere della popolazione”. Nella città l’energia elettrica è tornata stabilmente e il presidio medico è garantito tramite personale dell’Esercito.

“Le ricognizioni svolte col supporto delle Autorità – aggiunge Vietina – hanno messo in luce un territorio ancora fragile ed instabile a causa delle piogge incessanti, che rendono fondamentale l’approvvigionamento tramite elicottero di viveri e medicinali. Confidiamo però nell’intervento in tempi brevi dell’Esercito – conclude la sindaca di Treedozio – per la costruzione di un ponte provvisorio, per avere di nuovo almeno un collegamento viario per la ripresa delle attività ordinarie”.