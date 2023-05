Allarme alluvione a Vienna, si alza il livello del Danubio

MeteoWeb

Allarme alluvione in vigore a Vienna fino al primo pomeriggio di oggi: potrebbero cadere dai 35 ai 50 litri di pioggia per metro quadrato. Le precipitazioni delle ultime settimane hanno fatto innalzare bruscamente il livello del Danubio nella zona del Wienerwald. Un allarme di questo tipo non veniva emesso dal 2021, anche se secondo gli esperti non è motivo di preoccupazione. Le precipitazioni di questi giorni rappresentano un sospiro di sollievo per l’agricoltura dopo un inverno siccitoso.