Alluvioni in Croazia: situazione drammatica a Gračac e Obrovac | FOTO e VIDEO

Le forti piogge stanno causando danni e disagi in molte parti della Croazia da giorni, generando pesanti alluvioni. Situazione critica nelle vicinanze di Obrovac, dove il livello del fiume Zermagna ha superato il livello storico: è esondato ed è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tutti le forze sono in campo e in soccorso alla popolazione.

Le forze operative guidate dai vigili del fuoco, dalla sede della Protezione Civile di Obrovazzo e dai rappresentanti della Protezione Civile della Contea di Zara e dalla popolazione locale stanno compiendo massimi sforzi.

Nell’area allagata della Contea di Zara, i membri dell’Unità di Intervento della Protezione Civile Statale Rijeka e Spalato, la Direzione della Protezione Civile del MUP e i dipendenti di Acqua Croata hanno trascorso l’intera notte, insieme alla popolazione locale e ad altre forze operative, riempiendo sacchi di sabbia per proteggere Obrovac.

La situazione è delicata nella località di Gračac dopo i timori delle scorse ore e l’evacuazione di 13 persone. Il capo del personale della Protezione civile, Natalia Turbić, ha spiegato che a causa delle forti piogge, il sottosuolo carsico si è riempito d’acqua, e il fiume Otuča è improvvisamente straripato nella zona di Gračac.

A causa dell’innalzamento del livello dell’acqua del fiume Una, causato da forti piogge, a Hrvatska Kostajnica sono state dichiarate misure straordinarie di difesa dalle inondazioni.

A causa dell’innalzamento del livello dell’acqua del fiume Sava, che ha raggiunto i 688 cm vicino a Jasenovac alle 7, sono in preparazione misure di difesa dalle inondazioni. Sava non può accogliere tutta l’acqua del fiume Una, il cui livello sta salendo lungo tutto il corso, quindi è previsto un ulteriore aumento.

Alluvioni in Croazia, le immagini da Gračac