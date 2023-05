Alluvioni e frane, scenario drammatico anche in Val Bidente: “emergenza incredibile”

MeteoWeb

Sono diverse e pesanti le criticità dovute al maltempo anche in Val Bidente (FC), in particolare a Meldola, Santa Sofia e Civitella: preoccupano allagamenti e frane, diverse le famiglie isolate. “Un’emergenza incredibile” secondo il sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri. “Oltre all’alluvione ci preoccupano anche le frane, che nel nostro territorio sono molteplici. Ci sono tante famiglie che sono isolate, altre che sono riuscite a rifugiarsi nel centro del paese. Alla palestra di Civitella abbiamo allestito un centro di accoglienza. Stiamo cercando di tamponare le primissime emergenze, come le frane sulla Bidentina. Ci stiamo concentrando le liberare la Provinciale ed altre strade dal fango e dagli smottamenti. L’unione fa la forza, restiamo uniti. Volontari, Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono operativi“.

Il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, ha spiegato: “Sulla Provinciale del Carnaio, tra Santa Sofia e Bagno di Romagna, all’altezza del chilometro 2+500 c’è una situazione complessa, con la strada chiusa per cedimenti e abbassamento della sede stradale notevole. Difficile dire quando sarà possibile ripristinarla. E’ successo mercoledì mattina poco dopo le 9“.

A Meldola la viabilità è interrotta nelle seguenti strade: via Trieste, tratto adiacente campo sportivo; Strada Provinciale Bidentina (di prossima riapertura); chiuso il sottopasso di Via San Giovanni sotto la S.P.4 Bidentina. Chiuse la strada Gualdo-Ribatta; lastrada vicinale Vitignano – Para (tratto terminale); la Strada Balbate; la strada San Colombano Castelnuovo; la strada Ca’ Deserto; la strada Valdinoce Montecavallo; la strada Vernacchia Montevescovo; la strada Bagnolo; la strada Palareto Teodorano (tratto in prossimità di Teodorano); e la strada San Colombano Dogheria (nel tratto tra zona valle del vento e Strada San Lorenzo Fiordinano).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: