Alluvioni lampo in Inghilterra: allagamenti, frane ed evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Alluvioni lampo in alcune parti dell’Inghilterra meridionale hanno portato alla dichiarazione di “major incident” (“grave incidente”) nel Somerset. I soccorritori sono impegnati nelle aree di Galhampton, North Cadbury e South Cadbury dopo le forti piogge avvenute nella giornata di ieri, martedì 9 maggio. Alcune case sono state evacuate a causa delle frane e sono possibili ulteriori inondazioni, ha affermato l’Agenzia per l’ambiente. “Le case sono state evacuate a North Cadbury, Queen Camel e nei villaggi circostanti. Le strade sono state bloccate da smottamenti di fango e si consiglia agli automobilisti di evitare le aree allagate”, ha comunicato la Polizia.

Il municipio di North Cadbury è stato aperto ai residenti colpiti nella notte: si ritiene che circa 18 famiglie siano state costrette a evacuare. James Watts, Presidente del municipio di North Cadbury, ha riferito che l’area è rimasta isolata. “L’acqua ha raggiunto 1,2 metri in alcune parti“, ha detto alla BBC.

Gwil Wren, un consigliere di Milverton, ha affermato che 15 case sono “gravemente allagate”. “Abbiamo avuto un forte temporale verso le due e da allora c’è stato un fiume di acqua marrone che scendeva dai campi. Gli scarichi nelle vicinanze sono stati bloccati da detriti che si sono sovrapposti creando un fiume nel villaggio. Era profondo 45cm. È stato un pomeriggio piuttosto terribile”, ha dichiarato alla BBC.

Il Somerset Council ha dichiarato: “dopo l’allagamento della scorsa notte, la A359 a Queen Camel rimane impraticabile”. Riferisce inoltre che Ilchester Road tra Charlton Adam e Podimore è chiusa. “Anche le strade intorno a North Cadbury sono state colpite. Guidate in sicurezza – non cercate di attraversare l’acqua alluvionale”.

Una situazione simile si registra anche in altre parti dell’Inghilterra, con piogge torrenziali nel Devon che hanno causato danni a case e aziende e condizioni di guida pericolose. Anche l’Hertfordshire, il Northamptonshire e l’Essex hanno ricevuto forti piogge, con conseguenti strade bloccate e ritardi nei servizi ferroviari.

È in vigore un’allerta inondazione per il fiume Brue e il Glastonbury Millstream tra Lovington e Highbridge. I pendolari hanno descritto le strade che attraversano i villaggi di Podimore e Queen Camel come “impraticabili“.

La polizia dell’Hertfordshire ha riferito di aver ricevuto un gran numero di chiamate al 999 a causa di auto bloccate su strade allagate nella sera di ieri. Nel Worcestershire, una scuola elementare, la Wilden All Saints School di Stourport-on-Severn, è stata evacuata dopo essere stata colpita da un fulmine.

Nel Devon, il fiume Otter ha rotto gli argini. Hilary Penfold, del villaggio di Newton Poppleford, che si trova a ovest del fiume, ha detto che un muro di cemento alto 1,8 metri e un annesso in mattoni sono stati demoliti dall’acqua che scorreva dai campi. Il Camelicious Cafe a Queen Camel, gestito da un ente di beneficienza nel Somerset, è tra le attività commerciali allagate. Caroline Parker, area manager, ha dichiarato alla BBC West: “è devastazione, ci sono mobili e tutti gli effetti personali ovunque: i muri sono completamente fradici, i mobili sono stati rovesciati, le scorte sono andate perdute”.

Oltre 20 allerte per inondazioni sono attualmente in atto.