Alluvioni nel nord del Kenya, più di 5000 famiglie sfollate

Una situazione devastante con 5000 famiglie sfollate, interi villaggi allagati, strade interrotte e una sezione della linea ferroviaria Kisumu-Nairobi danneggiata, con relativa l’interruzione dei trasporti è stata causata dalle alluvioni che hanno colpito nei giorni scorsi le regioni nordoccidentali del Kenya ed in particolare il bacino del lago Vittoria. E’ qui che è stato allestito un centro di evacuazione per le migliaia di persone rimaste senza casa.

Al momento non sono state registrate delle vittime, ma le autorità temono che la situazione possa peggiorare se le piogge continueranno nei prossimi giorni. Il commissario ad interim della contea di Kisumu, Alanson Hussein, ha richiesto ai residenti delle zone sulle rive del lago e lungo il corso del fiume Nyando di abbandonare le abitazioni per andare a stare in zone più sicure, per evitare di essere travolti e sommersi.

“Avremo altre piogge e da quello che abbiamo visto, c’è bisogno che le persone che vivono lungo il fiume Nyando si spostino in zone alte per sicurezza“, ha dichiarato Houssein alla Bbc. La polizia ha riferito che nei pressi della cittadina di Kibigori, uno dei pilastri del ponte ferroviario sul fiume, è stato distrutto dall’impeto delle acque. Il rapporto indica che anche il terreno sotto il ponte, che sosteneva la linea, ha ceduto e si temono danni più gravi all’intera linea.