Alluvione nel Nord/Ovest del Ruanda, il bilancio è sempre più drammatico

MeteoWeb

E’ sempre più drammatico in Ruanda il bilancio delle alluvioni causate da piogge torrenziali che hanno colpito le province del Nord/Ovest: le vittime sono al momento 129, secondo quanto riferisce l’emittente pubblica Rwanda Broadcasting Agency, aggiungendo che il dato “continua a salire“. Il governatore della provincia occidentale, Francois Habitegeko, ha dichiarato è in corso la ricerca di altre vittime in seguito alle forti piogge di martedì notte e mercoledì mattina.

L’Agenzia meteorologica del Ruanda ha avvertito che sono in arrivo ulteriori precipitazioni. La violenta ondata di maltempo, iniziata la settimana scorsa, ha causato inondazioni e frane che hanno spazzato via diverse case in tutto il Paese e reso impraticabili molte strade.