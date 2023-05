Al via la 3ª edizione di MareDireFare – Festival dell’Oceano

MeteoWeb

Presentata stamattina la terza edizione di MareDireFare – Festival dell’Oceano che, per più di due settimane, dal 24 maggio al 10 giugno, si svolgerà in vari luoghi del capoluogo del Friuli Venezia Giulia per promuovere la cultura del mare. L’iniziativa nasce in occasione del Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030) proclamato dalle Nazioni Unite per far riflettere sulla conservazione e sul futuro delle risorse marine da un’idea di WWF Area Marina Protetta di Miramare e dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.

L’iniziativa è stata illustrata in una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich da: Maurizio De Blasio – Assessore Politiche della Sicurezza cittadina del Comune di Triestei, Paola Del Negro – direttrice generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e Maurizio Spoto – direttore dell’Area Marina Protetta di Miramare – AMP. Sono intervenuti inoltre: Pierpaolo Zanchetta – PO Servizio Biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Cap. Vascello Roberto Fedele – Direzione marittima del Friuli Venezia Giulia – Capitaneria di Porto di Trieste e Adriano Kovačič – Presidente ZKB.

I soggetti promotori – L’evento 2023 è co-organizzato assieme al Comune di Trieste, all’Associazione culturale Museo della Bora e a Editoriale Scienza; in collaborazione con Ibby Italia, Direzione marittima del Friuli Venezia Giulia – Capitaneria di Porto di Trieste, Festival Scienza e Virgola, Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Delegazione FVG di Marevivo, GeoAdriatico, Boramata, Trieste Città della Conoscenza, Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura – FEAMP, Progetto Techera, FIPSAS, Associazione Italiana Biblioteche e WWF YOUng. Il Festival si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste e ZKB, con la media partnership de Il Piccolo e di RAI FVG.

Il programma – Il Festival consta, come ormai tradizione, di numerose iniziative rivolte a tutti. Le principali sono collegate dal binomio Arte&Scienza: una mostra fotografica, una mostra di street-art, un eco-percorso con installazioni. Le altre attività – laboratori per bambini e ragazzi, incontri divulgativi, aperitivi scientifici – si terranno in svariati luoghi tra il centro città e Miramare, sede dell’Area Marina Protetta. Di seguito una sintesi dei principali appuntamenti. Calendario e modalità di iscrizione disponibile su: www.maredirefare.it

Il filone Arte &Scienza

La mostra fotografica – La mostra fotografica “Dentro e fuori dall’acqua. L’Ambiente di marea dell’Alto Adriatico”, ideata dal fotografo e divulgatore scientifico Lorenzo Peter Castelletto, è dedicata al confine del mare, l’incredibile “mondo di mezzo” che si sviluppa dove la terraferma si congiunge al mare, in una zona che ciclicamente viene sommersa dalle acque per poi riemergere, “sfidando” i suoi abitanti a sopravvivere a costanti variazioni di salinità, temperatura, idratazione, forza delle mareggiate e attacchi da parte di predatori marini e terrestri. La mostra si trova nello Spazio Trieste Città della Conoscenza della Stazione Centrale di Trieste (Piazza della Libertà 11) ed è fruibile da martedì alla domenica, dalle 10 alle 19.30. Visite guidate su prenotazione https://bit.ly/VisiteDFA2023. Inaugurazione: mercoledì 24 maggio 2023, ore 17.

La mostra di street art – La Sala Comunale Arturo Fittke (Piazza Piccola 3) sarà la sede della mostra “Il mare inizia in città”. Si tratta dell’esposizione delle opere di Laura Galeazzo, Bernardino Not, Nicole Pillepich, illustratori che hanno vinto il concorso “Arte&Scienza” promosso dagli organizzatori di MareDireFare per la realizzazione di opere di street art che sensibilizzassero in merito all’impatto sul mare di quanto viene impropriamente gettato dall’uomo nei tombini. Orari della mostra: 25 maggio 10.00-12.30 e 15.00-18.00; 26 maggio, 1 giugno e 6 giugno 15.00-18.00 e 27 maggio 10.00-12.30.



L’eco percorso – Le opere esposte in Sala Fittke saranno posizionate intorno ai tombini del centro di Trieste, in un itinerario che si snoda tra il Canal Grande di Piazza Ponterosso e le vie adiacenti. Ad accompagnare le opere, alcune installazioni scenografiche curate dall’artista Elisabetta Milan che puntano a sensibilizzare i cittadini sull’annoso problema dei rifiuti marini e sul tema della responsabilità collettiva nella cura e conservazione dell’oceano. L’eco-percorso, realizzato da OGS e AMP Miramare in collaborazione con la delegazione FVG di Marevivo, sarà inaugurato giovedì 25 marzo alle ore 10, con ritrovo davanti alla Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo (Piazza Sant’Antonio Nuovo). Visite guidate: giovedì 25 maggio ore 10 e ore 16 e martedì 6 giugno ore 17.

I principali appuntamenti

Gli anniversari – Il Festival MareDireFare incrocia due anniversari fondamentali per lo studio e la tutela del “grande blu”. Il primo è il 50° della concessione dello specchio acqueo antistante il Castello di Miramare al WWF per farne un “Parco Marino per la conservazione della flora e della fauna dell’Alto Adriatico”, da cui poi nascerà nel 1986 l’Area Marina Protetta di Miramare: la ricorrenza verrà festeggiata il 27 e 28 maggio 2023 con una serie di appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi, ma anche a curiosi di ogni età, con laboratori, letture e giochi. Il secondo “compleanno” è il 270° anniversario dalla Fondazione della Scuola Marittima di Astronomia e di Navigazione, istituita a Trieste dai gesuiti su richiesta dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, dalle cui radici si sono sviluppate negli anni l’ISIS Nautico “T. di Savoia – L. Galvani”, l’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste – INAF, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze Marine CNR-ISMAR e il sistema bibliotecario cittadino, in calendario per l’8 giugno, giorno della Giornata Mondiale degli Oceani. Dopo un incontro riservato, dalle 17.30, appuntamento all’Auditorium del Museo Revoltella di Trieste con la Laura Bassi, la nave rompighiaccio da ricerca dei record, reduce dalla 38° spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

Le Giornate Mondiali – Due le giornate mondiali dedicate alla tutela della natura abbracciate dal Festival: il 5 giugno la “Giornata Mondiale dell’Ambiente” e l’8 giugno la “Giornata Mondiale degli Oceani”. In entrambe le occasioni, appuntamenti di approfondimento dedicati ai professionisti ma anche conferenze divulgative aperte a tutti e, lunedì 5 giugno dalle ore 9.30, anche la Pulizia dei Fondali e delle Spiagge della zona del Lazzaretto di Muggia.

Aperitivi Scientifici – Mercoledì 24 maggio e Martedì 6 giugno ore 18, l’Antico Caffè San Marco (via Battisti 18) ospiterà gli Aperitivi Scientifici “Biodiversità dell’ecosistema marino: una ricchezza da studiare e proteggere” e “Una finestra sul futuro degli oceani: il Laboratorio Naturale di Panarea”. Gli incontri, appuntamenti tra divulgazione e degustazione, vedono gli interventi di ricercatori e biologi marini e hanno l’obiettivo di contribuire a creare una società più informata, ma soprattutto più responsabile e partecipe nella tutela del “grande blu”.

BoraMata – MareDireFare farà inoltre da cornice all’appuntamento con BoraMata, la festa del vento nella città della Bora, che riporterà le celebri girandole e gli aquiloni in Piazza Unità, sabato 3 e domenica 4 giugno 2023.

Programma, Iscrizioni – Il programma integrale di MareDireFare è disponibile su http://www.maredirefare.it/ dove è possibile verificare gli appuntamenti che richiedono la prenotazione e le modalità per effettuarla. Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti.