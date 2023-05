Atene: forti temporali chiudono il mese di maggio, le immagini spettacolari | FOTO

MeteoWeb

Spesso indicato come uno dei periodi migliori per visitare la Grecia, per evitare la folla estiva e avere un tempo abbastanza buono per fare il bagno, maggio si è concluso con temporali selvaggi ad Atene e pioggia in tutto il Paese e continua a fare fresco. Ad aggravare i disagi per i turisti in molte zone, le previsioni di maltempo per la maggior parte del Paese almeno fino al 3 giugno, dopo un maggio che non è stato esattamente da spiaggia in molte località. Come mostrano le spettacolari immagini dei temporali nel centro di Atene, pubblicate su facebook da Christos Doudoulakis.

L’insolito andamento stagionale di poco sole e grigiore costante arriva mentre i turisti si stanno riversando nel Paese, con la pandemia COVID-19 dimenticata e il ministero del turismo che alletta i visitatori con il sole, la sabbia, le spiagge e le isole, oltre a cercare di convincerli a visitare altre regioni oltre alle solite preferite. Temporali accompagnati da forti acquazzoni, forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate si sono abbattuti in alcune zone alla fine del mese di maggio e si prevede che continueranno per diversi giorni.

I forti acquazzoni associati alle tempeste possono provocare inondazioni nelle zone a bassa quota, mentre i forti venti potrebbero causare danni alle cose e interruzioni dell’energia elettrica, si legge in un avviso del sito Crisis 24.