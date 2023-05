Ragazzina attaccata da uno squalo in Florida, lo prende a pugni e si salva

MeteoWeb

Una ragazza di 13 anni è sfuggita all’attacco di squalo su una spiaggia della Florida giovedì scorso prendendo a pugni l’animale. Ella Reed ha raccontato a Local 10 News che era in acqua, seduta, con il livello alla cintola, accanto a un amico, quando ha avvertito un dolore intenso e acuto allo stomaco. La ragazzina ha raccontato di avere preso a pugni lo squalo quando le è venuto incontro. Lo squalo si è allontanato, ma è tornato quasi immediatamente. “Non mi lasciava in pace, quindi ho dovuto usare il braccio e anche la mano, e quindi ha morso il braccio e il dito,” ha spiegato. La 13enne ha gridato chiamando il fratello e la madre. “Era completamente ricoperta di sangue praticamente dalla testa ai piedi, non poteva vedere cosa stava succedendo,” ha dichiarato sua madre. “Tremava, ma era calma“.

La ragazzina – che è stata morsa allo stomaco, al braccio, al ginocchio e a un dito – ha ricevuto 19 punti di sutura, ha riferito Local 10. “Ero un po’ sotto shock per tutto quello che è successo, quindi non avevo dolore perché l’adrenalina era alle stelle,” ha raccontato. Reed pensa di essere stata attaccata da uno squalo toro, lungo almeno un metro e mezzo.