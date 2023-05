Australia: grande sovvenzione al Wama, dove l’arte si ispira alla fauna selvatica

MeteoWeb

Il Wildlife Art Museum dell’Australia ha ricevuto fondi dal governo dello stato vittoriano che lo spostano verso il suo obiettivo di diventare il primo deposito nazionale australiano di arte ispirata alla natura.

Non troppo lontano dalla maestosità dei Grampiani, e appena oltre l’affollato centro avventura di Halls Gap nel Victoria, si trova un tranquillo recinto recintato di 16 ettari. La maggior parte del tempo è un rifugio sicuro per uccelli e mammiferi che cercano riparo in mezzo alla sua tettoia verde fiorente e possono bere dalle sue zone umide naturali. Ma di tanto in tanto questa scena tranquilla si trasforma in un luogo di lavoro occupato, brulicante di volontari energici in gilet cappelli e stivali di gomma, brandendo una serie di strumenti di giardinaggio.

Scenderanno per un weekend di semina, diserbo e altri lavori duri che porteranno avanti con entusiasmo e allegria sfrenata, con la pioggia o con il sole. È un esempio di come una visione condivisa possa unire una comunità diversificata e diffusa e spronarla all’azione – che si tratti di brandire una pala o di raccogliere tenacemente fondi per più di un decennio. La visione al centro di questo sforzo collettivo è la creazione del Wildlife Art Museum of Australia (WAMA), che è dedicato esclusivamente alla natura e a coloro che hanno espresso la sua bellezza, complessità e fragilità attraverso l’arte. Il suo leader è il patrono della WAMA Glenda Lewin.

I grandi artisti al Wildlife Art Museum of Australia

La storia naturale e l’illustrazione scientifica hanno svolto un ruolo fondamentale nel modo in cui questa rivista ha raccontato le sue storie e comunicato informazioni complesse da quando Banjo l’ornitorinco adornò la copertina della nostra edizione di lancio nel 1986.

Continuiamo a commissionare artisti come Matilda Bishop (A Kimberley cornucopia) per aiutare a informare e incantare con i loro doni artistici, e nel 2022 abbiamo donato la nostra intera collezione di illustrazioni tecniche, che risale fino al 1986, al museo nascente. Sempre nel 2022, il WAMA ha ricevuto la notizia di una sovvenzione statale vittoriana da 6,75 milioni di dollari che contribuirà in modo significativo alla caratteristica centrale del museo: una galleria d’arte climatizzata all’avanguardia con caffè, negozio e un centro conferenze situato all’interno del sito, che sarà anche dotato di parcheggio e passerelle. Glenda è entusiasta del finanziamento e ritiene che il suo tempismo sia fondamentale in quanto la regione aumenta di popolarità sia con i visitatori nazionali che stranieri.

Una destinazione unica nel suo genere

“WAMA offrirà una destinazione culturale unica esplorando le profonde connessioni tra l’ambiente naturale e l’arte e non c’è nient’altro di simile in Australia“, dice Glenda. “Crediamo che WAMA sarà una destinazione turistica riconosciuta a livello internazionale.” “L’edificio è stato progettato per legare con il paesaggio in cui si trova… le tecniche di progettazione utilizzate danno il senso che il paesaggio è disegnato all’interno dell’edificio. Fa parte del meccanismo del paesaggio, come una stanza all’aperto“, ha riferito Jan van Schaik, uno degli architetti del nuovo WAMA.

La galleria ospiterà importanti mostre d’arte ispirate all’ambiente naturale, prendendo in prestito da importanti gallerie e collezioni in Australia e a livello internazionale. Acquisisce anche nuova arte per la sua collezione permanente. Un modo per farlo è attraverso il suo premio biennale WAMA Art. Questo concorso è giudicato da una giuria di noti membri dell’industria dell’arte vittoriana, tra cui un membro del Consiglio consultivo dell’arte di WAMA, e i finalisti sono visualizzati in una mostra online sul sito web di WAMA. Il lavoro che vince il primo premio di $ 15.000 si unirà alla collezione. Il concorso 2023 ha aperto il 1 º aprile e si chiude il 19 maggio. I vincitori e la mostra online saranno annunciati ad agosto..