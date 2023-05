Berlusconi dimesso dall’ospedale dopo 45 giorni: il ritorno a casa con Marta Fascina | FOTO

MeteoWeb

Silvio Berlusconi ha alzato una mano in segno di saluto, mentre dopo un mese e mezzo lasciava l’ospedale San Raffaele di Milano dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo della sua auto. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, l’ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l’ospedale.

Il Cavaliere, ricoverato lo scorso 5 aprile per una polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronicità, ha trascorso 45 giorni in ospedale, di cui i primi 12 in terapia intensiva. Lo scorso 16 aprile era poi stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q della struttura. Da qualche giorno si vociferava delle sue imminenti dimissioni; voci che sono diventate più insistenti dopo i due video registrati in occasione della convention di Forza Italia, il 5 e 6 maggio e delle elezioni amministrative dello scorso weekend, seguite dalle visite della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini, domenica scorsa.