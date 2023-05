Berlusconi verso le dimissioni nelle prossime 48 ore

MeteoWeb

Ottime notizie giungono dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove Silvio Berlusconi è ricoverato dallo scorso 5 aprile. Il leader di Forza Italia potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, probabilmente già domani o giovedì 4 maggio. L’ex premier era stato ricoverato per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico è atteso per domani.

Negli ultimi giorni, raccontano fonti azzurre, Berlusconi va ripetendo che non vede l’ora di tornare a casa e in campo ancora una volta. Chi lo ha sentito nelle ultime ore lo ha trovato sul pezzo e concentrato sull’organizzazione di Fi. Forse, l’ex premier tornerà a casa giusto in tempo per potersi collegare telefonicamente con la convention di Fi, in programma a Milano dal 5 al 6 maggio. La sua presenza a un appuntamento politico, tuttavia, dipenderà dai suoi medici, che lo stanno monitorando giorno e notte e vogliono evitare ‘ricadute’.