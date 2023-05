Biodiversità e medicina: l’unica pianta al mondo con una proprietà eccezionale

MeteoWeb

La rivista Ifl Science ha dato una notizia che scrive una nuova pagina della Botanica. Il Triphyophyllum peltatum ha una proprietà eccezionale per la scienza e per la medicina in quanto ha delle proprietà benefiche contro il cancro fino alle infezioni. Difatti, gli esperti hanno scoperto che in determinate giuste condizioni, questo vegetale inizia a mangiare la carne.

Il Triphyophyllum peltatum ha una capacità di adattamento ambientale perché è carnivoro, nutrendosi di piccoli insetti. Si tratta dell’unica pianta al mondo che è in grado di farlo. Inoltre, il vegetale ha mostrato numerosi potenziali contro una serie di malattie croniche, e persino tumori, attraverso l’inibizione dei fattori di segnalazione, rendendo la pianta notevolmente importante per la ricerca.

E’ un vegetale a dir poco versatile: in tenera età la pianta sviluppa foglie normali, che si tramutano in trappole adesive man mano che crescono. Non sempre vengono create queste “trappole carnivore” e gli scienziati stanno cercando di comprendere questo processo. Non è semplice coltivare il T. peltatum, così gli studiosi si sono diretti al giardino botanico di Würzburg.

Nonostante la pianta sia cresciuta bene, gli scienziati hanno deciso di testare la sua resistenza: “l’abbiamo esposta a diversi fattori di stress, comprese le carenze di vari nutrienti, e studiato la sua risposta. Solo in un caso siamo stati in grado di osservare la formazione di trappole: nel caso di una mancanza di fosforo“, ha affermato Traud Winkelmann, autore dello studio, in una dichiarazione. Poiché nel suo ambiente naturale – l’Africa occidentale – il vegetale può avere carenze di nutrienti, è riuscita ad evolversi, allenando altre capacità.