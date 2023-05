Birra e scienza: Pint of Science torna in 23 città italiane

MeteoWeb

Fino al 24 maggio tanti eventi nei pub di 26 Paesi del mondo racconteranno la scienza in modo informale e coinvolgente davanti a una birra. Torna anche quest’anno la manifestazione internazionale per gli amanti della scienza e delle serate in compagnia. In Italia, la manifestazione, coordinata dall’associazione Pint of Science Italia, coinvolge 23 città e molti ricercatori e ricercatrici dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sia come organizzatori in alcune città aderenti all’iniziativa sia come speaker di alcuni incontri con il pubblico. Oltre 200 ricercatrici e ricercatori chiacchiereranno di scienza con il pubblico nelle città di Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, L’Aquila, Lucca, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Salerno, Siena, Torino e Trieste.

Si parlerà dei temi più attuali della ricerca scientifica, al centro di molte presentazioni saranno sostenibilità e ambiente, ma non mancheranno l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, i misteri dell’universo dagli atomi alle stelle, le onde gravitazionali e il progetto Einstein Telescope. Durante ognuna delle serate, ciascuno dei 64 pub coinvolti ospiterà presentazioni interattive di circa 40 minuti seguite dalle domande del pubblico in un’atmosfera colloquiale e distesa. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

Pint of Science nasce nel 2013 nel Regno Unito. L’Italia partecipa dal 2015, coinvolgendo inizialmente solo 6 città, che presto si sono moltiplicate diventando 23 dal 2019. L’INFN supporta da sempre l’iniziativa come sponsor nazionale. Oggi partecipano 26 Paesi del mondo: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Costa Rica, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sudafrica e Thailandia.

Per scoprire gli eventi nella tua città: http://www.pintofscience.it