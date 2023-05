Blitz di Ultima Generazione sulla statua di Laocoonte, domani il processo in Vaticano

MeteoWeb

Domani, mercoledì 24 maggio, alle 16.00 si terrà in Vaticano la seconda udienza del processo nei confronti di Guido Viero ed Ester Goffi, i due aderenti a “Ultima Generazione” che la scorsa estate si sono incollati al basamento della statua di Laocoonte nei Musei Vaticani, e di Laura Zorzini, che era di supporto per produrre documentazione video (alla quale è stato preso il cellulare, da cui sono stati cancellati tutti i video prima della restituzione).

Nella prima udienza, convocata per il 9 marzo scorso, le tre persone coinvolte hanno deciso di non presentarsi a causa dell’impossibilità di scegliere liberamente un avvocato difensore: “Gli avvocati autorizzati a difenderci nello Stato Vaticano sono troppo costosi, e non possiamo permetterceli”, hanno spiegato. “L’allarme che abbiamo lanciato con il nostro gesto lo scorso 18 agosto è diventato drammaticamente concreto in questi giorni, di fronte alle calamità naturali che hanno investito l’Emilia Romagna e le Marche con il loro portato di acqua e morte – commenta Ester -. Non maltempo ma catastrofica conseguenza della crisi climatica, amaro assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi anni. Dobbiamo invertire immediatamente la rotta e tagliare i sussidi pubblici ai combustibili fossili se vogliamo limitare l’escalation di eventi estremi e salvare vite innocenti. Le nostre azioni hanno questo obiettivo: tutelare la vita dei nostri concittadini e delle persone che vivono nel resto del mondo. Il nostro è un grido disperato di fronte all’inattività dei politici, che hanno la responsabilità di tutelare l’ambiente e la popolazione”.

Domani alle 15:00 si terrà un presidio di solidarietà autorizzato a largo Giovanni XXIII, in territorio italiano. Hanno già aderito Amnesty International, Extinction Rebellion, Legambiente, Mediterranea, ong A Sud, Comunità San Bendetto al Porto, Eumans, Cambiare Rotta, Studenti Fisica La Sapienza, ADIF (Associazione Diritti e Frontiere) e lo scrittore Christian Raimo. Dal mondo della politica hanno comunicato la loro partecipazione la senatrice Ilaria Cucchi (Alleanza verdi e sinistra) e Rifondazione Comunista.

Intanto, sempre domani al Tribunale vaticano, alle 17.30, si aprirà anche il processo sulla gestione economica del prestigioso Coro della Cappella Sistina, quello che accompagna le celebrazioni del Papa. Imputati a vario titolo di peculato, riciclaggio e truffa – anche in relazione a tournee all’estero – sono l’ex direttore finanziario Michelangelo Nardella, la moglie Simona Rossi e l’ex direttore del coro, monsignor Massimo Palombella.