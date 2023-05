Blitz di Ultima Generazione a Fiumicino: venti gli ambientalisti denunciati

MeteoWeb

I 20 ambientalisti di Ultima Generazione che questa mattina hanno effettuato un blitz bloccando la Roma-Fiumicino in direzione aeroporto, sono stati tutti deferiti all’autorità giudiziaria dal Commissariato Fiumicino per blocco stradale, manifestazione non autorizzata e resistenza a pubblico ufficiale. Tutti hanno ricevuto un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Fiumicino.