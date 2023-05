Ultima Generazione: gli attivisti manifestano seminudi davanti al Senato | FOTO

MeteoWeb

E’ notizia di questi minuti: è arrivato un altro blitz di Ultima Generazione nel cuore di Roma da parte di sei gli attivisti che questa mattina stanno bloccando via del Tritone davanti al Senato. I manifestanti si sono legati tramite delle catene e si sono seduti a terra seminudi sulle strisce perdonali prima di Piazza Barberini, alla fine della via, con scritto sulla schiena “stop fossile“.

Sono stati prontamente fermati dalla Polizia arrivata sul posto. “Questa non è oscenità, l’oscenità è il processo che verrà fatto agli attivisti che hanno imbrattato il Senato“. Così un’attivista di Ultima Generazione durante la protesta in corso in piazza Barberini a Roma. I manifestanti sono stati spostati di peso sul marciapiede. Molta gente si è fermata per sentire i motivi della protesta, un passante si è rivolto a un manifestante, dicendogli: “Vai a lavorare“.